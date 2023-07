Andrey Rublev derrota Casper Ruud e conquista torneio de ténis de Bastad

Redação com Lusa

O tenista russo Andrey Rublev conquistou este domingo o torneio de Bastad, na Suécia, erguendo o segundo troféu da época ao derrotar o norueguês Casper Ruud em dois sets.

O sétimo jogador mundial bateu o primeiro cabeça de série, impondo-se claramente por 7-6 (7-3) e 6-0, em uma hora e 32 minutos.

Rublev, de 25 anos, somou assim o segundo título da época, após o Masters 1 000 de Monte Carlo, e o 14.º da carreira, continuando invicto em terra batida frente ao norueguês (ganhou os quatro confrontos entre ambos no pó de tijolo).

Já Ruud, quarto do ranking ATP, perdeu a segunda final consecutiva, depois de ter saído derrotado em Roland Garros. O título do Estoril Open permanece como único do seu palmarés esta época.