Alexander Zverev eliminado em Indian Wells

Alexander Zverev, derrotado na abertura do Masters 1.000 de Indian Wells,

Redação com Lusa

O alemão Alexander Zverev, número três do ranking mundial de ténis, foi eliminado pelo norte-americano Tommy Paul na estreia no Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, no domingo.

Zverev, que ficou isento na primeira ronda, foi eliminado pelo norte-americano, nº 39 no mundo, pelos parciais de 6-2, 4-6 e 7-6 (7-2), num encontro que teve a duração de duas horas e 19 minutos.

Tommy Paul vai agora defrontar o australiano Alex De Minaur, n.º 31 do ranking ATP, na terceira ronda do torneio norte-americano.