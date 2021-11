Alexander Zverev, Pedro e João Sousa ascendem na hierarquia mundial

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Germânico está no top-3 do ranking, por troca com Tsitsipas. Pedro Sousa subiu três lugares e mantém-se como o melhor luso. João Sousa está um pouco atrás

O tenista Alexander Zverev ascendeu ao terceiro lugar do ranking mundial de ténis, atualizado esta segunda-feira, que apresenta uma ligeira subida dos portugueses Pedro Sousa e João Sousa, entre os 150 primeiros do mundo.

Depois de ceder nas meias-finais do Masters 1.000 de Paris, diante de Daniil Medvedev, o jovem tenista germânico, 24 anos, superou o grego Stefanos Tsitsipas na hierarquia mundial e recuperou o terceiro lugar do pódio, uma posição que ocupou, pela primeira vez, em novembro de 2017.

Enquanto a liderança continua a pertencer ao sérvio Novak Djokovic, que no domingo conquistou o 37.º título Masters 1.000 da carreira, numa final ganha a Medvedev, segundo classificado no ranking ATP, o espanhol Rafael Nadal continua em sentido descendente.

O esquerdino de Manacor, ex-número um mundial que não joga mais esta época, devido a uma lesão no pé direito, desceu ao sexto posto do ranking, para dar passagem ao russo Andrey Rublev no top 5, ao passo que o polaco Hubert Hurkacz subiu à nona posição, empurrando o italiano Jannik Sinner para o 10.º lugar.

Entre os portugueses, Pedro Sousa mantém-se como número um português, ao ascender três posições na tabela, para figurar como 138.º classificado, enquanto João Sousa trepou quatro degraus e, esta semana, é 146.º colocado.

Entre os 300 melhores no "ranking" ATP constam ainda mais cinco representantes nacionais, Frederico Silva, no 222.º lugar, Gastão Elias, no 227.º posto, João Domingues, seis degraus atrás, Nuno Borges, na 256.ª posição, e Gonçalo Oliveira, como número 287.

Na hierarquia WTA, liderada pela australiana Ashleigh Braty, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da checa Barbora Krejcikova, só houve duas alterações no "top 10" mundial, com a subida da polaca Iga Swiatek ao nono lugar e da espanhola Paula Badosa à décima posição.