Alcaraz vai parar seis semanas e, assim, falhar as ATP Finals

Espanhol saiu lesionado da partida contra Rune e não vai estar no último torneio do ano

Carlos Alcaraz já sabe que não volta a jogar em 2022. O número um mundial vai falhar, devido a lesão, as ATP Finals, o último torneio do ano que junta os oito melhores do Mundo.

O espanhol confirmou, nas redes sociais, que está a contas com uma lesão no abdómen, sendo a paragem nunca inferior a seis semanas.

Recorde-se que o espanhol desistiu do encontro com Holger Rune, no tie-break do segundo set, nos quartos-de-final do Masters 1000 de Paris.