Alcaraz e Djokovic na final do Masters 1 000 de Cincinnati

A final do Masters 1 000 de Cincinnati realiza-se este domingo, com início agendado para as 16h30 locais (21h30 em Lisboa)

O espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, os dois primeiros tenistas do ranking ATP, vão disputar a final do Masters 1 000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, depois de no sábado terem ultrapassado as meias-finais.

Alcaraz, o líder da hierarquia mundial, eliminou o polaco Hubert Hurkacz (20.º mundial) com um triunfo em três sets, pelos parciais de 2-6, 7-6 (7-4) e 6-3, num encontro que durou duas horas e 19 minutos.

O espanhol qualificou-se pela primeira vez para a decisão de Cincinnati, em que vai tentar resgatar o terceiro Masters 1 000 desta temporada, depois dos sucessos em Indian Wells e Madrid.

Pela frente, o jovem tenista terá Novak Djokovic, o número dois do mundo, num reencontro que acontece pouco mais de um mês depois de ambos terem protagonizado a final de Wimbledon, vencida por Alcaraz.

Nole vai estar pela oitava vez na final do torneio norte-americano, que venceu em 2018 e 2020, após ter batido nas meias-finais o alemão Alexander Zverev, 17.º do ranking ATP, em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-5) e 7-5, em duas horas e seis minutos.

