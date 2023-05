Masters 1000 de Roma: Alcaraz cai contra nrº 135 do ranking

Húngaro Fabian Marozsan surpreendeu jovem espanhol, que segue agora para o segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros

Grande surpresa no Masters 1000 de Roma. Carlos Alcaraz, número 2 do ranking e um dos favoritos à vitória final, foi eliminado por Fabian Marozsan, número 135, nos 16 avos de final.

Com parciais de 6-3 e 7-6, o húngaro surpreendeu o jovem espanhol, que segue para o segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros.