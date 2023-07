Alcaraz apura-se pela primeira vez para as meias-finais de Wimbledon

Número um mundial, de 20 anos, bateu Holger Rune, número seis da hierarquia, da mesma idade, pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-4 e 6-4, num encontro que teve a duração de duas horas e 20 minutos na relva londrina

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, apurou-se esta quarta-feira pela primeira vez para as meias-finais de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o dinamarquês Holger Rune em apenas três sets.

Alcaraz, de 20 anos, bateu o número seis da hierarquia mundial, da mesma idade, pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-4 e 6-4, num encontro que teve a duração de duas horas e 20 minutos na relva londrina.

O tenista espanhol, que venceu um Grand Slam na carreira, o Open dos Estados Unidos em 2022, vai defrontar nas meias-finais o russo Daniil Medvedev, número três mundial, que tal como Alcaraz chega a esta fase de Wimbledon pela primeira vez, depois de vencer o norte-americano Christopher Eubanks nos quartos de final.