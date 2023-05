Aix-en-Provence: Borges e Cabral avançam para os "quartos" do torneio de pares

Redação com Lusa

Triunfo sobre os os franceses Arthur Cazaux e Alexandre Muller

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral avançaram esta terça-feira para os quartos de final do torneio de pares do challenger de Aix-en-Provence, em França, ao venceram os franceses Arthur Cazaux e Alexandre Muller.

A dupla lusa superou os gauleses em apenas dois sets, com os parciais de 6-2 e 7-5, num encontro que teve a duração de uma hora e 13 minutos.

Nos quartos de final, Borges e Cabral vão ter pela frente os vencedores do encontro que opõe a dupla composta pelo neerlandês Matwe Middelkoop e alemão Andreas Mies à dupla do norte-americano Robert Galloway e do mexicano Miguel Angel Reyes-Varela.

Francisco Cabral soma 11 títulos de pares no circuito challenger, nove dos quais ao lado de Nuno Borges, com quem se sagrou campeão de pares do Estoril Open no ano passado.