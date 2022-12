Acusado de assédio sexual, presidente da Associação Polaca de Ténis demite-se

Miroslaw Skrzypczynski demitiu-se após ter sido acusado de assédio sexual pela deputada Katarzyna Kotula, que foi treinada pelo dirigente nos anos 90. O alegado crime terá ocorrido quando tinha entre 13 e 14 anos de idade.

Miroslaw Skrzypczynski, presidente da Associação Polaca de Ténis (PZT), demitiu-se no dia 24 de novembro do cargo que exercia, após ter sido acusado de assédio sexual pela deputada Katarzyna Kotula.

"Numa reunião do Conselho de Administração da Associação Polaca de Ténis, Miroslaw Skrzypczynski renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Associação Polaca de Ténis com efeito imediato. A demissão de Miroslaw Skrzypczynski foi unanimemente aceite", pode ler-se no comunicado do organismo.

Skrzypczynski foi acusado de assédio sexual pela política, que treinou nos anos 90, quando tinha entre 13 e 14 anos de idade, e que o descreveu como "predador sexual". Desde a acusação, outras atletas revelaram, sob anonimato, terem sido alvos de abusos semelhantes.

Iga Swiatek, líder do ranking mundial de ténis feminino, reagiu praticamente de imediato à demissão do presidente da PZT, garantindo nas redes sociais que nunca foi vítima desse tipo de comportamento e apelando que as "instâncias diretivas devem determinar o que aconteceu".

A Associação Polaca de Ténis também anunciou que irá criar uma comissão de inquérito externa e composta por três mulheres para investigar "todas as circunstâncias em torno dos assuntos relacionados com Miroslaw Skrzypczynski", sendo esperado um relatório dentro de seis meses.