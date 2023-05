A reação de Medvedev aos assobios: "Cada vez mais se repete, não só comigo"

Tenista russo foi assobiado após ter batido com a raquete no chão na sequência da derrota no primeiro set dos 16 avos de final do ATP 1000 de Madrid, em que acabou por eliminar o compatriota Alexander Shevchenko. No final da partida, respondeu ao público com uma provocação [vídeo - Twitter/Tennis TV].

Daniil Medvedev, número três do ranking mundial de ténis, assegurou esta segunda-feira a passagem aos oitavos de final do ATP 1000 de Madrid, após eliminar o compatriota Alexander Shevchenko (número 96), com os parciais de 4-6, 6-1 e 7-5, ao fim de duas horas e 40 minutos.

A partida não foi nada fácil para o tenista russo, que perdeu o primeiro set e acabou por descarregar a frustração na raquete, batendo-a contra o solo, num ato recebido por assobios do público.

Após a vitória, Medvedev não esqueceu esses assobios e aproveitou para provocar o público, colocando as mãos sobre os ouvidos na sua direção.

"Dei um golpe [com a raquete] e assobiaram-me. Parece que têm feito isto em busca de excitação. Pedi uma repetição e assobiaram-me de novo. É algo que cada vez se repete mais, não só comigo. Aconteceu ontem a Holger Rune, que não fez nada de mal e também acontece a Djokovic. É a tendência", declarou o tenista.

Veja o momento em que Medvedev reage aos assobios do público no vídeo acima.