A promessa de Federer: "Um dia jurei que não ia acabar a carreira todo rebentado"

Helvético, 47.º classificado da hierarquia mundial, não avança com data concreta para retornar, mas diz sentir-se capaz. Preparação física antes de pegar na raquete é complexa...

Sem pisar um court desde julho de 2021, ao submeter-se a mais uma cirurgia ao joelho e por estar em lento processo de recuperação, Roger Federer assegurou que vai restabelecer-se fisicamente pois não tem apenas o intuito de voltar a competir.

"Um dia jurei que não ia acabar a carreira todo rebentado. Mais à frente vou querer esquiar com os meus filhos e jogar futebol com os meus amigos. É por isso que estou a fazer recuperação agora, não é só por causa do ténis. Quero ter uma vida depois da minha carreira", explicou o tenista helvético, à 'Caminada Magazine'.

Federer, um dos ícones mundiais do ténis que, face a esta operação, saiu do top-20 do ranking ATP, pela primeira vez em 20 anos de carreira (!), no decurso do Open da Austrália, embora não avance com data concreta para retornar, assegura sentir-se capaz. "Estou à espera do aval dos médicos, estou pronto para dar tudo outra vez. Sinto-me como um cavalo de corrida à espera do seu lugar outra vez, com muita vontade de correr. Espero voltar a jogar este verão", referiu o veterano jogador suíço.

Federer, na entrevista à 'Caminada Magazine', detalhou a complexidade da atual preparação física, agora sentida, para poder pegar numa raquete. "A mobilização, os alongamentos e o aquecimento de manhã... demora uns 45 minutos. Depois vamos para o campo, aqueço durante meia hora, faço alongamentos, fortaleço os tornozelos e volto a aquecer, faço ginásio, exercícios de velocidade explosiva... Antes de jogar, tenho de cuidar-me durante duas horas e meia", descreveu.

Essa dificuldade do helvético, atualmente com 41 anos de idade, e cuja última aparição ocorreu em julho de 2021, em Wimbledon contudo, é colmatada com o exemplo dado pelo "arquirrival" Rafael Nadal. "Falamos muito por telefone. É incrivelmente inspirador quando alguém regressa de tantos problemas de saúde. Sabia que ele não estava muito bem, mas conseguiu ganhar o Open da Australia mesmo assim. Fiquei muito feliz por ele", notou Federer, situado no 47.º posto da hierarquia mundial.

Federer, de resto, foi ultrapassado por Rafael Nadal, vencedor da anterior edição do Open da Austrália, no número de vitórias em provas do Grand Slam - detém um total de 20 triunfos (tal como Novak Djokovic), menos uma do que o oponente maiorquino.