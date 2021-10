A curiosa história de Andy Murray que recuperou a aliança perdida numa sapatilha

Sapatilhas e anel de casamento de Andy Murray foram roubados. Com a ajuda das redes sociais, o tenista britânico conseguiu recuperar os bens.

O tenista Andy Murray protagonizou um caso insólito esta semana. Na última quarta-feira, o britânico publicou um vídeo nas redes sociais no qual revelou ter perdido a aliança de casamento após uma sessão de treinos antes do início do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

O tenista tem como costume amarrar a aliança na sapatilha. Porém, no fim do treino, em razão do "péssimo cheiro" do calçado, optou por deixá-lo na rua. Acabou por ficar sem as duas coisas...

"O meu fisioterapeuta perguntou-me: 'Onde está a sua aliança de casamento?'. E eu fiquei: 'Oh, não...'", contou. "O meu anel de casamento foi roubado também. Nem preciso dizer que estou com problemas em casa. Por isso, preciso encontrá-lo", disse.

Em resposta ao vídeo, vários fãs do tenista começaram uma campanha para encontrar as sapatilhas - e a aliança -, o que acabou por acontecer. Murray agradeceu a todos e revelou que "as sapatilhas ainda tresandam".