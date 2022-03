A condição, segundo Kyrgios, para Nadal "ser definitivamente o melhor de sempre"

Maiorquino ficará "com a coroa" caso se distancia de Djokovic e Federer na lista de troféus relativos aos majors

Um triunfo mais no Grand Slam. Nick Kyrgios considera, em debate sobre o goat [termos inglês para melhor de todos os tempos] do ténis, que Rafael Nadal será dono intocável desse estatuto caso levante, este ano, um novo troféu em França.

"Se Nadal conquistar o 22.º Grand Slam, em Roland Garros, será definitivamente o maior de todos os tempos. Se [Novak] Djokovic e [Roger] Federer ficarem com 20 [vitórias], Nadal terá a coroa de melhor da história", disse o tenista australiano.

Autênticos três titãs da modalidade, Nadal, Federer, rivais de longa data, e Djokovic, que se intrometeu no duelo anos mais tarde, tendo protagonizado uma incrível escalada de conquistas no olimpo do ténis, dominam o palmarés de Grand Slams.

Esse domínio foi particularmente reforçado, em fevereiro passado, por Nadal. O tenista espanhol, chegado ao Open da Austrália em igualdade com os rivais sérvio e suíço, bateu Daniil Medvedev na final e somou o 21.º título da carreira.

O maiorquino, que teve caminho como que "facilitado" pela ausência de Djokovic (foi impedido de participar por não estar vacinado contra a covid-19) de Federer (a debelar uma lesão num dos pés), assumiu, até, que pretendia "ser o jogador com mais majors" entre as já consideradas três lendas.

"Não acho que 21 [títulos de Grand Slam] seja suficiente, para ser honesto. Mas nunca se sabe o que vai acontecer no futuro", atirou Nadal, com o troféu do Open da Austrália nas mãos, em pleno court australiano do Melbourne Park.