Shuai Zhang desiste e Beatriz Maia ganha WTA de Birmingham

Beatriz, de 26 anos, só tinha um troféu no palmarés do circuito WTA, em Seul em 2017.

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia conquistou o seu segundo título consecutivo em relva, beneficiando da desistência da chinesa Shuai Zhang em Birmingham para ganhar o terceiro troféu da sua carreira.

Jogava-se o nono encontro do primeiro set quando Zhang, aos 37 minutos, a perder por 5-4, teve de abandonar com dores cervicais, permitindo assim à adversária "canarinha" assegurar novo êxito, uma semana depois do título em Notthingham, também em Inglaterra.

A chuva marcou o torneio uma vez que adiou, para hoje mesmo, as meias-finais, que se disputaram horas antes do desafio decisivo e nas quais Beatriz bateu a romena Simona Halep por 6-3, 2-6 e 6-4, enquanto Zhang afastou a igualmente romena Sorana Cirstea por 4-6, 6-1 e 7-6 (7-5).

Com este êxito, a paulista vai subir ao 29.º lugar do "ranking" WTA, tornando-se na primeira brasileira, depois de Maria Esther Bueno, em 1976, a estar entre as 30 melhores do Mundo.

Zhang tem pendente a final de pares na qual faz equipa com a belga Elise Mertens.