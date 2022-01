João Sousa eliminado nos quartos de final do torneio de Quimper

Redação com Lusa

Número 140 do ranking mundial perdeu, em dois sets, disputados em piso duro, por Dennis Novak, 118.º classificado na hierarquia

O tenista João Sousa, sexto cabeça de série, foi eliminado, esta sexta-feira, do torneio de Quimper, ao perder com o austríaco Dennis Novak, terceiro pré-designado, nos quartos de final da prova francesa do circuito challenger.

João Sousa, de 32 anos, 140.º classificado do ranking mundial, foi batido em dois sets por Novak, 118.º na hierarquia da ATP, por 6-3 e 7-6 (8-6), após uma hora e 29 minutos de confronto no court em piso duro.

Uma única quebra de serviço, conquistada no único break point de que dispôs durante o primeiro set (fixando, na altura, o 4-2 a favor de Novak), foi suficiente para o austríaco se impor por 6-3 e fragilizar a pretensão de João Sousa de atingir as meias-finais.

Os dois tenistas fizeram valer os seus jogos de serviço durante o segundo parcial até ao tie break, altura em que João Sousa dispôs de um set point (6-5), mas sofreu duas quebras seguidas no seu serviço e permitiu que Novak fechasse o encontro com 8-6 no desempate.