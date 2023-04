João Sousa apura-se para a segunda ronda do Estoril Open

Redação com Lusa

João Sousa qualificou-se para a segunda ronda do Estoril Open, depois de derrotar o italiano Giulio Zeppieri, em três sets.

O tenista vimaranense, 147.º do ranking mundial e que recebeu um convite da organização, venceu o transalpino, 121.º, por 6-4, 1-6 e 6-3, em uma hora e 48 minutos, evitando a terceira eliminação consecutiva na primeira ronda no Clube de Ténis do Estoril.

Na próxima ronda, Sousa, vencedor em 2018 do único torneio português no circuito ATP, vai jogar com o norueguês Casper Ruud, número quatro mundial e primeiro cabeça de série, procurando o primeiro triunfo ao quarto confronto.

