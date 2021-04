Gastão Elias e Gonçalo Oliveira avançam para a segunda ronda do Challenger de Oeiras

Duo de tenistas portugueses bateu, respetivamente, o sexto cabeça de série Marco Trungelliti (237.º ATP) e o italiano Riccardo Bonadio (291.º ATP)

Os tenistas Gastão Elias e Gonçalo Oliveira venceram, esta terça-feira, a primeira ronda do Oeiras Open II, o segundo torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamore, Oeiras.

Elias, número 323 do "ranking" ATP, bateu o argentino e sexto cabeça de série, Marco Trungelliti (237.º ATP), em dois "sets", com os parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 12 minutos.

Depois de vencer facilmente a primeira partida com três "breaks", o tenista natural da Lourinhã, vice-campeão do Oeiras Open I no domingo, esteve em desvantagem no segundo parcial (1-3), mas conseguiu recuperar e selar a continuidade em prova.

Na próxima jornada, Gastão Elias vai defrontar o espanhol Carlos Gimeno Valero, campeão no início de março do Challenger Gran Canaria Open II, que derrotou na estreia o compatriota Roberto Ortega-Omedo, por duplo 6-1.

O último português a entrar em ação no Jamor, Gonçalo Oliveira, 296.º colocado na hierarquia mundial, travou um equilibrado desafio com o italiano Riccardo Bonadio (291.º ATP), mas acabou por levar a melhor em duas partidas, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 7-5, ao fim de duas horas e 34 minutos.

Uma vez carimbado o acesso à segunda ronda, o jogador natural do Porto vai medir forças com o alemão e primeiro cabeça de série Oscar Otte (154.º ATP), responsável pela eliminação do português Pedro Araújo, por 6-2 e 6-4.

Tal como Gastão Elias e Gonçalo Oliveira, Tiago Cação também já havia garantido a presença na próxima fase do torneio português com um triunfo frente ao francês Tristan Lamasine, pelos parciais de 6-2 e 6-4.