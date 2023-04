 Francisco Cabral falha terceiro título ATP

O português, de 26 anos e 55.º do ranking mundial da vertente, conta no seu palmarés com as conquistas no ano passado do Estoril Open e do torneio suíço de Gstaad.

Francisco Cabral falhou a conquista do seu terceiro torneio ATP em pares, ao perder a final, em equipa com o cazaque Aleksandr Nedovyesov, do torneio bósnio de Banja Luka.

Frente à dupla primeira cabeça de série, formada pelo britânico Jamie Murray, antigo companheiro de equipa do português, e pelo neozelandês Michael Venus, Cabral e Nedovyesov não tiveram grandes hipóteses, tendo perdido em dois sets, por 7-5 e 6-2, em uma hora e 22 minutos.

O português, de 26 anos e 55.º do ranking mundial da vertente, conta no seu palmarés com as conquistas no ano passado do Estoril Open e do torneio suíço de Gstaad.