Casper Ruud vence o Estoril Open

Casper Ruud sagra-se campeão ao vencer Miomir Kecmanovic

O norueguês Casper Ruud, quinto tenista mundial, sucedeu no palmarés dos campeões do Estoril Open ao argentino Sebastián Báez, impondo-se em dois sets ao sexto cabeça de série, o sérvio Miomir Kecmanovic.

Frente ao 40.º jogador mundial, o tenista de 24 anos triunfou com os parciais de 6-2 e 7-6 (7-3) em uma hora e 49 minutos.

Primeiro pré-designado no Clube de Ténis do Estoril, Ruud, que eliminou Báez nos quartos de final, conquistou o 10.º título do seu palmarés, que inclui ainda a presença na final de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos do ano passado, e o primeiro desta temporada.