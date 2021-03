Pedro Figueiredo fechou em décimo

Golfista português termina a primeira volta do Catar Masters empatado com outros dez jogadores

O golfista português Pedro Figueiredo fechou hoje na 10.ª posição a primeira volta do Catar Masters, torneio do circuito europeu, no qual Ricardo Santos segue no lugar 78.

Pedro Figueiredo fechou a volta empatado com outros 10 jogadores, tendo entregado um cartão com 67 pancadas, com quatro "birdies".

Ricardo Santos igualou o par do campo (71), tendo marcado dois "birdies", anulados por dois "bogeys", e segue empatado com outros 14 golfistas.

O torneio é liderado pelo escocês David Law, que fechou a volta com 64 "shots" (sete abaixo).