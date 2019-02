Sporting anuncia contratação para o surf

Cascais , 25/09/2015 - Hoje, na Praia do Guincho,decorreram o primeiro e o segundo round do Cascais Women´s Pro 2015, após vários "Lay Day", a prova foi interrompida no fim do segundo round, o mar não apresentava condições para a prática da modalidade. A atleta portuguesa Teresa Bonvalot, foi eliminada no segundo round por Bianca Buitendag. Teresa Bonvalot ( Pedro Rocha / Global Imagens )

Teresa Bonvalot é a primeira atleta leonina na modalidade recém-criada

Jovem promessa do surf nacional, Teresa Bonvalot é o primeiro reforço da equipa do Sporting, numa modalidade recentemente criada nos leões. "Vou tentar tirar todas as vantagens que o Sporting me pode dar para crescer como atleta e poder representar bem estas cores. É uma modalidade que tem crescido muito em Portugal e acho que o Sporting fez muito bem em ter entrado no surf", sublinhou a atleta, de 19 anos. Antiga praticante de futebol, vela e atletismo, Teresa Bonvalot conquistou os primeiros títulos nacionais de surf em 2014 e 2015, tendo sido campeã europeia júnior da Liga Mundial de surf nos dois anos posteriores e terminado a última temporada na 17.ª posição do ranking mundial de qualificação.

A surfista portuguesa tenciona integrar a primeira divisão do surf internacional, com o intuito de "estar no meio das melhores surfistas do planeta e ser campeã mundial".