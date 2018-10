Russo derrotou o irlandês, mas depois do combate saltou o octógono e iniciou uma luta com membros do staff adversário

Khabib Nurmagomedov venceu o combate do UFC 229, frente e Connor McGregor, e manteve o título de peso leve, pelo menos em teoria.

Dana White, líder do UFC, confirmou que os atos do russo depois do combate estão sob investigação e que podem levar a retirada do cinturão. "A Comissão Atlética de Nevada vai investigar. Ele nem tem de se preocupar comigo, mas sim com a comissão. O governador estava aqui. Ele está em apuros, sim. A Comissão já esteve a analisar os vídeos e suspenderam o prémio financeirod o Khabib. Suspenderam a do Connor também, mas já concluíram que ele não teve responsabilidades no que aconteceu", sublinhou.

Recorde-se que o combate foi marcado por uma luta entre Khabib Nurmagomedov e membros do staff de McGregor, isto depois do lutador ter saltado o octógono para os atacar no exterior do mesmo. Entretanto, McGregor envolveu-se também numa briga com membros do staff do adversário, que entretanto tinham invadido o espaço para o agredir.

Veja o que se passou