Frederico Morais eliminado na segunda ronda do Quiksilver Pro France

Surfista português perdeu na repescagem frente ao brasileiro Yago Dora.

O português Frederico Morais foi eliminado esta quarta-feira na segunda ronda do Quiksilver Pro France, nona etapa do circuito mundial de surf, ao perder na repescagem frente ao brasileiro Yago Dora.

Frederico Morais, 22º do ranking mundial, conquistou 15,57 pontos (7,87 e 7,7), menos 0,2 do que Dora (8 e 7,77), 21º da hierarquia, no 12.º 'heat' da segunda ronda, terminando a prova francesa entre os 25ºs classificados.

Na terça-feira, Kikas tinha sido relegado para a repescagem pelo australiano Julian Wilson, que ocupa o terceiro lugar do circuito.

A próxima prova do circuito mundial vai ser o MEO Rip Curl Pro Portugal, a disputar entre 16 e 27 de outubro, em Peniche.