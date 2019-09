Ana Catarina Nogueira perde nos quartos perante dupla número um mundial em Cascais

epa07827405 Portuguese Ana Catarina Nogueira (R) in action with her partner Paula Josemaria Elisabet (unseen) during the final match against Amatriain and Patricia Llagunoat the Madrid Master 2019 of the World Padel Tour held in Madrid, Spain, 08 September 2019. EPA/Rodrigo Jimenez

A jogadora natural do Porto e a espanhola Paula Josemaría foram eliminadas do Cascais Padel Master, pelas espanholas Marta Marrero e Marta Ortega.

A portuguesa Ana Catarina Nogueira e a sua parceira espanhola Paula Josemaría despediram-se esta sexta-feira do Cascais Padel Master, torneio de categoria máxima do World Padel Tour (WPT), ao perderem nos quartos de final perante a dupla número um mundial.

No dia do seu 41.º aniversário, Ana Catarina Nogueira (oitava do ranking WPT) e Paula Josemaría (12.ª), vencedoras do último torneio Master, em Madrid, não conseguiram superar Marta Marrero e Marta Ortega e acabaram por ceder a qualificação para as meias-finais em três sets, pelos parciais de 2-6, 6-4 e 4-6.

Depois de perder o primeiro parcial, ao sofrer três breaks, a dupla luso-espanhola alterou a sua estratégia e passou a direcionar mais o jogo para Ortega, tentando evitar que Marrero conseguisse fechar pontos. E um 'break' de entrada foi o suficiente para levar a melhor na segunda partida e levar o desafio ao terceiro parcial.

"No primeiro set estivemos algo irregulares e precipitadas. No segundo, conseguimos acalmar o nosso jogo e com variações de ritmos, sobretudo a jogar para a Martita Otega, conseguimos levar a melhor. No terceiro set, seguimos a mesma tática, mas cometemos alguns erros em alguns pontos para break, no serviço delas, e não os conseguimos converter", lamentou a jogadora natural do Porto.

Na partida decisiva, a número um nacional e a esquerdina de Cáceres não foram capazes de contrariar a pressão adversária e, diante dois match point, cometeram "dois erros em duas saídas de vidro" que se tornaram fatais.

"Estávamos pressionadas e levantar de um 15-40, dois match point contra, não é fácil. Elas agarraram-se muito bem ao ponto e não falharam", descreveu Ana Catarina Nogueira, que não conseguiu evitar as lágrimas no final do encontro ainda em court.

Ana Catarina Nogueira saiu do recinto enquanto o público cantava os parabéns: "Em dia de aniversário queria ganhar, mas as nossas adversárias estiveram muito bem, a um nível altíssimo o encontro todo, não facilitaram nada e nós tentámos lutar até ao fim, mas não conseguimos".