Campeonato Europeu de seniores de minigolfe joga-se no Porto

Depois do Campeonato da Europa, em 2012, e da Taça dos Campeões Europeus, em 2018, as competições internacionais de minigolfe voltam ao jardim do Passeio Alegre, na Invicta

O Campeonato Europeu de seniores de minigolfe arranca já esta próxima quarta-feira, numa organização do Clube de Minigolfe do Porto em colaboração com a Federação Portuguesa de Minigolfe.

A competição irá decorrer até 12 de agosto no circuito do Clube de Minigolfe do Porto, no Jardim do Passeio Alegre, na Foz do Douro, e conta com 137 participantes, entre atletas e treinadores, o que constitui uma das maiores participações dos últimos anos em campeonatos internacionais da modalidade.

Portugal, Alemanha, Áustria, Bélgica, Finlândia, Itália, Países Baixos, Chéquia, Suécia e Suíça são os dez países participantes

"Para o Clube de Minigolfe do Porto, voltar a receber alguns dos melhores jogadores de minigolfe da Europa e do Mundo é um grande orgulho e uma oportunidade para continuar a crescer enquanto equipa e para continuar a dinamizar a modalidade em Portugal", refere André Campos, presidente do Clube de Minigolfe do Porto.

Para Ermes Franchini, presidente da Federação Europeia de Minigolfe, "este campeonato é o evento europeu mais importante da categoria sénior e, por essa razão, contará com a representação de todas as nações europeias relevantes na modalidade".

"Agradeço ao Clube de Minigolfe do Porto e à Federação Portuguesa de Minigolfe pelo imenso esforço e dedicação para tornarem este Campeonato Europeu numa competição inesquecível", diz.

Calendário:

10/08 - Competição de Equipas

11/08 - Competição Individual Strokeplay

12/08 - Competição Individual Matchplay