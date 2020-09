Brigada antidoping foi testar Conor McGregor a bordo de iate de luxo

Ex-campeão UFC recebeu a visita da agência antidoping dos Estados Unidos da América, no Mónaco, onde está a preparar um evento solidário. Não gostou e falou disso nas redes sociais.

Depois de ter anunciado o fim da carreira após a última luta UFC, em janeiro, Conor McGregor foi, na sexta-feira, alvo de um controlo por parte da USADA, a agência antidopagem dos Estados Unidos da América. O lutador estava a bordo do iate de luxo de que é proprietário, por estes dias ancorado no Mónaco, onde este sábado participa num evento solidário em que se propõe percorrer 180 quilómetros numa bicicleta aquática, a fim de promover a prática da natação.

Conor McGregor já deu a carreira por terminada por três vezes, o que pode explicar o cuidado da USADA, recebida a bordo do iate com estranheza e ironia, traduzidas numa publicação nas redes sociais: "O que se passa aqui? A USADA chegou ao meu iate, esta manhã, para testes? Reformei-me, malta! Mas, siga. Vou permitir-lhes que me testem. É tudo natural, aqui! Para sempre e sempre, que Deus abençoe! 180km no Mar Mediterrâneo, amanhã! Vamos!".