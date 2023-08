Alemanha conquista Campeonato Europeu de seniores de minigolfe no Porto

A seleção alemã foi a vencedora do Europeu que decorreu no Passeio Alegre, na Invicta, prova que contou com dez seleções e mais de 130 participantes.

A Alemanha ganhou o Campeonato Europeu de seniores de minigolfe, que decorreu entre o dia 9 e este sábado, no Porto, numa organização do Clube de Minigolfe do Porto em colaboração com a Federação Portuguesa da modalidade.

A seleção alemã alcançou a vitória na competição por equipas, em femininos e masculinos, que acumulou com a conquista dos títulos na modalidade de strokeplay, também em ambas as categorias.

A Áustria, cuja seleção havia vencido a Nations Cup, em maio, também no Porto, foi medalha de prata deste Campeonato da Europa.

Ainda na competição por equipas, a Suécia foi terceira em masculinos, e a Chéquia nas senhoras.

A seleção portuguesa alcançou o 7.º lugar na competição feminina por equipas, tendo ultrapassado a Finlândia na última volta ao circuito. Nos homens, Portugal classificou-se na 9.ª posição.

Este último dia foi dedicado à competição de matchplay, que reune os 32 melhores jogadores masculinos e as 16 melhores jogadoras femininas apurados através dos resultados obtidos nos três dias anteriores. Os suecos Stefan Viberg e Linda Lundberg venceram nesta modalidade, nas respetivas categorias.

André Silva, vice-presidente do Clube de Minigolfe do Porto, salientou que "a organização deste Campeonato Europeu de seniores aqui no Porto, no ano em que o clube celebra os 50 anos, foi também uma homenagem aos nossos jogadores mais antigos, que estiveram na sua fundação. A competição ultrapassou todas as expectativas, com grande adesão de atletas [ndr: foi uma das maiores participações de sempre em provas europeias], um enorme espírito competitivo e de camaradagem e bons resultados do ponto de vista desportivo".

Ananias Quintano, presidente da Federação Portuguesa de Minigolfe, também falou: "Foi mais um campeonato europeu realizado em Portugal com uma organização admirável, dos melhores que tenho visto na vertente desportiva. A Alemanha e a Suécia demonstraram superioridade e todos os participantes estão de parabéns. Com uma organização com esta qualidade, Portugal marca, mais uma vez, posição no mapa do minigolfe a nível internacional".

Já Wil Van Disseldorp, holandês diretor de prova, destacou o "excelente trabalho do Clube de Minigolfe do Porto na preparação deste campeonato", o que resultou numa "competição de grande nível, o que, associado ao clima maravilhoso e à forma como nos receberam, contribuiu para que fosse mais uma experiência fantástica de minigolfe no Porto".