Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot seguem em frente no Saquarema Pro

Em Saquarema, o foco está em Teresa Bonvalot, que chega ao Rio de Janeiro na sétima posição do ranking, dois postos apenas abaixo do cut de qualificação.

As surfistas portuguesas Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot apuraram-se para a segunda ronda do Saquarema Pro, penúltima etapa do circuito Challenger Series, de apuramento para o circuito mundial de 2023.

No Rio de Janeiro, as duas atletas olímpicas portuguesas seguiram em frente, com Bonvalot, com 7.87 pontos, a seguir com a brasileira Laura Raupp (10.30) para a ronda de 32, na sua heat.

Já Sequeira venceu a sétima bateria, com 11.14, seguindo em frente com a alemã Rachel Presti (10.40), ao contrário de Mafalda Lopes, que com 9.20 foi afastada pela norte-americana Sawyer Lindblad (11.67) e pela brasileira Anne dos Santos (11.87).

Ainda a aguardar pelo reatar da competição no Brasil estão Francisca Veselko e Carolina Mendes.

No setor masculino, Frederico Morais foi o único luso em prova, caindo na primeira ronda, na terça-feira.