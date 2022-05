Yolanda Sequeira apura-se para os oitavos de final em Gold Coast

Redação com Lusa

Nos oitavos de final, Yolanda Sequeira vai estar no heat final, frente à havaiana Bettylou Sakura Johnson.

A surfista portuguesa Yolanda Sequeira apurou-se para os oitavos de final do Gold Coast Pro, prova do Challenger Series na Austrália, com Teresa Bonvalot a ser eliminada na segunda ronda.

Na oitava e última bateria da segunda ronda, Yolanda Sequeira foi a melhor, ao terminar com 10,57 pontos (7,00 e 3,57 nas duas melhores ondas), seguindo para a ronda seguinte, tal como a australiana Zahli Kelly, com 9,17 (4,10 e 5,07).

De fora da ronda seguinte ficaram a australiana Isabella Nichols, com 8,84 (4,67 e 4,17), e a havaiana Brianna Cope, com 7,47 (4,70 e 2,77).

Na sexta bateria da segunda ronda, Teresa Bonvalot foi eliminada nos segundos finais, ao terminar em terceira, com 9,93 (3,33 e 6,60), concluindo a prova em 17.ª, depois de ser ultrapassada na última onda pela australiana Kobie Enrigtht, com 10,10 (4,43 e 5,67).

A australiana Molly Picklum venceu o heat, com 12,27 (6,17 e 6,10), com a japonesa Amuro Tsuzuki a ser quarta e última, com 7,97 (3,50 e 4,47).

Ainda em ação na prova masculina está Vasco Ribeiro, que vai disputar a primeira bateria da terceira ronda, frente ao havaiano Ian Gentil e ao brasileiro Jadson André, procurando uma das duas vagas por heat para os oitavos de final.

Na primeira das oito etapas do Challenger Series, Frederico Morais, Mafalda Lopes e Francisca Veselko foram eliminados na primeira ronda, concluindo a competição nos 73.º e 33.ºs lugares, respetivamente.

O Gold Coast Pro é a primeira prova do Challenger Series, que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.

