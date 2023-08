Yolanda Hopkins vence Boardmasters Open de surf pela terceira vez

Até à final, a portuguesa venceu todas as baterias que disputou no evento para começar com o pé direito a defesa do título europeu, com a quinta vitória numa etapa deste circuito.

A surfista olímpica portuguesa Yolanda Hopkins venceu o Boardmasters Open, prova inaugural do circuito europeu de qualificação da World Surf League, disputado na região da Cornualha, em Inglaterra, sagrando-se tricampeã do evento.

Na praia de Fistral, em Newquay, a olímpica portuguesa superiorizou-se com clareza na final, com 13,40 pontos (6,83 e 6,57), batendo os 12,36 da britânica Alys Barton, confirmando novo triunfo, depois de 2019 e 2022.

Até à final, a portuguesa venceu todas as baterias que disputou no evento para começar com o pé direito a defesa do título europeu, com a quinta vitória numa etapa deste circuito.

A próxima etapa do circuito europeu de qualificação 2023/24, que tem em Hopkins a primeira líder, será o Caraibos Lacanau Pro, de terça-feira a domingo, em Lacanau, França.