Yolanda Hopkins eliminou pentacampeã mundial: "Arrisca ou vai para casa"

Surfista portuguesa "super entusiasmada" com a vitória sobre a havaiana Carissa Moore nos oitavos de final da prova portuguesa da Liga Mundial de Surf.

A surfista portuguesa Yolanda Hopkins confessou estar "super entusiasmada" com a vitória sobre a havaiana Carissa Moore, pentacampeã mundial, nos oitavos de final da prova portuguesa da Liga Mundial de Surf (WSL), em Peniche.

"Estou super entusiasmada. Desde sempre que olho para a Carissa como o meu modelo e foi incrível poder competir com ela 'cara a cara'", afirmou a atleta olímpica lusa, revelando que a sua estratégia foi atacar as maiores ondas, independentemente de serem ou não bem formadas.

As manobras fortes de Hopkins deram-lhe 11,77 pontos nas suas duas melhores ondas (6,10 e 5,67), em 20 pontos possíveis, enquanto a adversária, que é a campeã olímpica, conseguiu 10,23 pontos (5,63 e 4,60).

"As condições estão difíceis. Estava só à procura dos 'close outs' [ondas que fecham], porque sabia que se fizesse uma boa manobra os juízes iam recompensar. Não tinha nada a perder e pensei 'go big ou go home' [arrisca ou vai para casa]. Estou super feliz por estar em Peniche, é uma experiência do outro mundo. Sinto o apoio de toda a gente e só quero representar Portugal da melhor maneira", realçou.

Por seu turno, Teresa Bonvalot, que também representou Portugal em Tóquio'2020, foi eliminada pela brasileira Tatiana Weston-Webb, que marcou 11,07 pontos (5,67 e 5,40), contra os 9,60 pontos (5,10 e 4,50) da lusa, e também apontou para as condições adversas que enfrentou na Praia de Supertubos, mas destacou a experiência enriquecedora de competir com as melhores surfistas do mundo.

"A vida de competidora é mesmo isto. Não foi para ser, não foi para ser. Tentei até ao fim, lutei até ao fim, acreditei até ao fim e isso para mim é das coisas mais importantes. Foi uma despedida, mas estou contente com a minha performance e tenho estado aqui a absorver toda esta experiência", sublinhou.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado, depois de três dias de espera pelas melhores condições, e decorre até 16 de março.