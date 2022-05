XV Maia Internacional Acro Cup recebe mais de 1300 dos melhores atletas do mundo

O Complexo de Ginástica da Maia será palco igualmente de uma etapa da Taça do Mundo, o X Maia Acro FIG World Cup, também organizada pelo Acro Clube da Maia e pela Federação de Ginástica de Portugal, com o apoio da autarquia

Medalhados em mundiais e europeus estão entre os mais de 1.300 atletas do XV Maia International Acro Cup, o maior evento mundial de ginástica acrobática, que decorre na cidade nortenha entre 12 e 15 de maio.

O Complexo de Ginástica da Maia será palco igualmente de uma etapa da Taça do Mundo, o X Maia Acro FIG World Cup, também organizada pelo Acro Clube da Maia e pela Federação de Ginástica de Portugal, com o apoio da autarquia.

Na edição deste ano vão estar presentes mais de 1.300 atletas de 83 delegações de ginastas de 19 países, com destaque para a presença de 37 atletas oriundos da Ucrânia.

Em conferência de imprensa de apresentação dos eventos, Manuel Barros, presidente do Acro Clube da Maia e um dos responsáveis pela organização, congratulou-se por "após a pandemia e os momentos complicados que se viveram haver uma participação desta dimensão".

O presidente da Federação de Ginástica de Portugal, Luís Arrais, também se revelou muito satisfeito com a realização dos eventos e enalteceu o trabalho do Acro Clube da Maia na organização dos mesmos.

"Este é um dos maiores eventos de ginástica realizados em Portugal. O Acro Clube da Maia sonhou, realizou e temos um dos maiores, senão o maior evento acrobático do mundo. O progresso que temos conseguido com este evento não há dinheiro que pague", garantiu.

Hernâni Ribeiro, vereador do pelouro do desporto da Câmara Municipal da Maia, enalteceu o "papel que os eventos têm no desenvolvimento, não só da ginástica, mas do desporto no município".

"Este evento é uma bandeira do município. Um dos mais importantes. Tem importância a dois níveis. É evento que está incluído no eixo estratégico do turismo, mas também no do desporto. Queremos trazer à Maia espetáculos desportivos de qualidade. Eventos inspiradores para os nossos jovens. Para que se sintam motivados a superar-se. Mas também para quem não pratica e comece a fazê-lo", disse.

No final da cerimónia, a organização entregou uma lembrança aos membros de cada delegação presente. Aquando da atribuição à delegação da Ucrânia ouviu-se um forte aplauso em toda a sala, em solidariedade para com aquele país, que vive em contexto de guerra, depois da invasão por parte da Rússia em 24 de fevereiro.