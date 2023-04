WTT de Banguecoque: Shao Jieni eliminada na segunda ronda

Mesatenista portuguesa Shao Jieni eliminada do WTT de Banguecoque.

A mesatenista portuguesa Shao Jieni foi, esta quarta-feira, eliminada na segunda ronda do WTT Star Contender de Banguecoque, a última prova internacional antes do Campeonato do Mundo individual, que vai decorrer em Durban, África do Sul.

A olímpica portuguesa, atual 47.ª do ranking mundial, perdeu por 1-3 com a norte-americana Lily Zhang, 24.ª da mesma hierarquia, pelos parciais de 11-4, 11-5, 7-11 e 11-7.

A seleção de Portugal tem como próximo desafio o Mundial que vai decorrer entre 20 e 28 de maio, no continente africano.