WTT Contender de Amã: João Geraldo e Jieni Shao apurados para os quartos de final

João Geraldo e Jieni Shao atingem quartos de final do WTT Contender de Amã.

Os mesatenistas portugueses João Geraldo e Jieni Shao apuraram-se, esta sexta-feira, para os quartos de final das provas de singulares do WTT Contender de Amã.

No Sport Palace Hall da capital da Jordânia, João Geraldo, 53.º do ranking mundial, bateu o francês Felix Lebrun, 27.º do mundo, por 3-1, com os parciais de 5-11, 11-9, 11-4 e 12-10.

Na próxima ronda, que se joga no sábado, Geraldo vai defrontar o alemão Dimitrij Ovtcharov, 11.º da hierarquia.

Na competição feminina, Jieni Shao, 57.ª do mundo, avançou igualmente para os quartos de final, com vitória por 3-2 sobre a romena Elizabeta Samara, 43.ª jogadora internacional. Os parciais foram de 11-8, 5-11, 8-11, 11-5 e 15-13.

A próxima adversária de Jieni Shao é a austríaca Sofia Polcanova, 14.ª do ranking.