Voleibol de praia: Pedrosa e Campos eliminados na Elite de Uberlândia

Redação com Lusa

A dupla portuguesa de voleibol de praia João Pedrosa/Hugo Campos falhou a qualificação para o Elite de Uberlândia, no Brasil, ao perder por 2-0 com os argentinos Tomas Capogrosso e Nicolás Capogrosso.

Os campeões nacionais João Pedrosa e Hugo Campos, que marcaram presença pela primeira vez numa fase de qualificação de uma etapa do nível mais alto do circuito mundial de voleibol de praia, perderam pelos parciais de 21-19 e 21-19.

A última vez que as duas duplas se defrontaram foi no Challenge de Saquarema, realizado de 13 a 16 de abril, igualmente no Brasil, tendo os irmãos argentinos vencido também por 2-0, numa partida equilibrada que registou os parciais de 27-25 e 23-21.

A dupla lusa vai participar no Challenge de Jurmala, na Letónia, de 15 a 18 de junho, perseguindo o objetivo delineado para este ano de amealhar o maior número de pontos possível e subir no ranking, para poder sonhar com os Jogos Olímpicos Paris'2024.