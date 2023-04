Voleibol de praia: dupla portuguesa termina em 17.º em Saquarema

João Pedrosa e Hugo Campos, que se apuraram para o quadro principal da etapa brasileira com dois triunfos na qualificação, foram afastados na ronda de 18 do Challenge de Saquarema, no Brasil.

A dupla portuguesa de voleibol de praia João Pedrosa/Hugo Campos terminou este sábado na 17.ª posição o Challenge de Saquarema, no Brasil, após ter perdido por 2-1 com os austríacos Julian Hörl e Alexandre Horst.

João Pedrosa e Hugo Campos, que se apuraram para o quadro principal da etapa brasileira com dois triunfos na qualificação, foram afastados na ronda de 18 pela dupla austríaca, com uma derrota na negra por 21-14, 14-21 e 8-15.

Na sexta-feira, integrados no Grupo F da fase principal, a dupla lusa perdeu por 2-0 com os australianos Thomas Hodges e Zachery Schubert, por 21-16 e 21-17, e venceu por 2-0 os austríacos Martin Ermacora e Philipp Waller, por 21-19 e 21-16.

Na ronda de qualificação, disputada na quinta-feira, João Pedrosa e Hugo Campos venceram os veteranos Hasan Mermer e Safa Urlu, da Turquia, por 2-0 (21-16 e 21-18) e os canadianos Samuel Schachter e Daniel Dearing, por 2-1 (16-21, 21-16 e 15-13).

Com o 17.º lugar em Saquarema e o 19.º há uma semana no Challenge de Itapema, igualmente disputado no Brasil, a dupla portuguesa persegue a tarefa hercúlea de amealhar pontos no ranking da FIVB para poder sonhar com os Jogos Olímpicos Paris'2024.