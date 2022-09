Vitória de Guimarães vence Kastrup na Liga dos Campeões de polo aquático

No sábado, o Vitória volta à piscina em Tourcoing para defrontar os bósnios do Banja Luka, tendo como último encontro agendado um duelo com os gregos do Panionios, no domingo.

O Vitória de Guimarães venceu esta sexta-feira o Kastrup por 11-6, na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões de polo aquático, somando a primeira vitória na competição a decorrer em Tourcoing, França.

Após uma pesada derrota por 28-5 contra a equipa da casa, na quinta-feira, o representante português na prova conseguiu vencer pela primeira vez ante o Kastrup, da Dinamarca, num jogo renhido em que os lusos se impuseram nos dois primeiros períodos.

Depois de vencer o primeiro parcial por 3-1 e o segundo por 4-0, os dinamarqueses equilibraram, vencendo o terceiro por 3-2 e empatando o segundo a duas bolas, ainda assim sem conseguir roubar a vitória.

Norbert Koska, do Kastrup, foi o melhor marcador do encontro, com três tentos, enquanto os minhotos "espalharam" os remates certeiros pela equipa: Dumitru Sobetchi, Pedro Sousa, Salvador Lopes e Tiago Teixeira fizeram dois, Ricardo Ferreira, Pedro Cunha e o capitão João Pedro Costa fecharam a contagem.

No sábado, o Vitória volta à piscina em Tourcoing para defrontar os bósnios do Banja Luka, tendo como último encontro agendado um duelo com os gregos do Panionios, no domingo.