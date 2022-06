Vítor Lopes termina na 30.ª posição Bolt Open de Bretagne

Vítor Lopes, que no sábado fechou a terceira volta na 39.ª posição, marcou hoje 69 pancadas, concluindo o torneio com um agregado de 282 pancadas (duas acima), empatado no 30.º posto com outros sete jogadores, e arrecadando um prémio monetário de 1875 euros

O golfista português Vítor Lopes terminou hoje na 30.ª posição o Bolt Open Bretange, em França, prova do "Challenge Tour", na qual Pedro Figueiredo foi 50.º da classificação geral, liderada pelo inglês Alfie Plant.

Vítor Lopes, que no sábado fechou a terceira volta na 39.ª posição, marcou hoje 69 pancadas, concluindo o torneio com um agregado de 282 pancadas (duas acima), empatado no 30.º posto com outros sete jogadores, e arrecadando um prémio monetário de 1.875 euros.

O outro português em competição, Pedro Figueiredo, desceu 25 lugares na classificação em relação em sábado, e fechou no 50.º posto, com um agregado de 285 pancadas, depois de hoje ter terminado a pior das suas quatro voltas ao percurso (74 "shots"), e recebeu um prémio de 1.050 euros.

O inglês Alfie Plant venceu o torneio, com um agregado de 269 pancadas (11 abaixo), menos uma do que o irlandês Ruaidhri McGee, que fechou na segunda posição.