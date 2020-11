Vítor Lopes e Melo Gouveia passam ´cut´ no Andalucía Challenge de Cádiz

Prova de nível 'challenge' do European Tour decorre até sábado no campo do Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, em Cádiz, Espanha

Os dois portugueses em prova no Andalucía Challenge de Cádiz em golfe passaram, esta quinta-feira, o 'cut' da competição, destacando-se Vítor Lopes, que integra o grupo dos nonos posicionados.

A prova de nível 'challenge' do European Tour está a decorrer até sábado no campo do Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, em Cádiz, Espanha.

A liderança é partilhada pelo irlandês Niall Kearney e pelo espanhol Jacobo Pastor, com sete pancadas abaixo do par do campo, com Vítor Lopes a registar neste momento três abaixo, o que lhe permite estar no grupo de sete jogadores que partilha o nono lugar.

Na véspera, Vítor Lopes era sétimo, mantendo um nível de jogo regular, com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima) no segundo dia.

Quanto a Ricardo Melo Gouveia, está próximo de chegar ao top-10, já que ocupa o 16.º posto, com duas pancadas abaixo do par, no agregado dos dois primeiros dias.

Hoje, esteve melhor que na véspera, em que fizera o par do campo, já que entregou o cartão com três 'birdies' para um só 'bogey'.

O torneio de Cádiz é o último antes do Grand Final do Challenge do circuito europeu, já na próxima semana, na cidade espanhola de Maiorca. No acesso a essa final, Ricardo Melo Gouveia ocupa a 50.ª posição.