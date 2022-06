Vítor Lopes desce para 24.º no Kaskáda Golf Challenge

Redação com Lusa

O golfista português Vítor Lopes caiu este sábado do top 10 para o 24.º lugar do Kaskáda Golf Challenge, em Brno, na Chéquia, ao somar 71 pancadas (PAR do campo) na terceira volta.

No Kaskáda Golf Resort, o profissional algarvio, de 25 anos, somou dois birdies (uma pancada abaixo do PAR), nos buracos 13 e 15, depois de dois bogeys (uma acima) consecutivos, nos buracos 7 e 8.

Vítor Lopes, que tinha somado 67 pancadas (quatro abaixo) no primeiro dia e 69 (duas abaixo) no segundo, totaliza, assim, 207 pancadas (seis abaixo).

Por seu lado, Tomás Melo Gouveia, que era 34.º após a segunda volta, subiu duas posições, para 32.º, ao somar 70 pancadas (uma abaixo), depois de uma terceira volta com cinco birdies (buracos 1, 2, 3, 9 e 11) e quatro "bogeys" (7, 12, 15 e 18).

O jogador luso tinha marcado 68 pancadas (três abaixo) no primeiro dia e 71 (PAR) no segundo.

Pedro Figueiredo e Pedro Lencart concluíram os primeiros 36 buracos com um agregado de 142 pancadas (Par) e falharam o cut, pela distância mínima.

A prova é liderada por um trio, composto pelo francês Victor Riu, o alemão Freddy Schott e o dinamarquês Martin Simonsen, todos com 197 pancadas (16 abaixo do PAR).