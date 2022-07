Vítor Lopes cai 13 posições no segundo dia do Open da Áustria

Por seu turno, Pedro Figueiredo passou de 69.º para 57.º, após concluir a segunda ronda do torneio pontuável para o Challenge Tour com 69 pancadas

Vítor Lopes baixou esta sexta-feira do nono lugar para o grupo dos golfistas classificados na 22.ª posição, após o segundo dia do Euram Bank Open, na Áustria, enquanto Tomás Melo Gouveia e Miguel Gaspar falharam o cut.

Depois do bom arranque no dia de estreia, com 67 pancadas, três abaixo do par, Vítor Lopes igualou o par na segunda volta do torneio, com 70 pancadas, fruto de três birdies (uma abaixo do par), um bogey (uma acima) e um duplo bogey (duas acima).

O golfista luso tem um total de 137 shots, três abaixo do par.

Por seu turno, Pedro Figueiredo passou de 69.º para 57.º, após concluir a segunda ronda do torneio pontuável para o Challenge Tour com 69 pancadas, uma abaixo do par, contabilizando agora um agregado de 140 shots, igualando o par.

Quanto aos outros dois portugueses em prova, Tomás Melo Gouveia e Miguel Gaspar, falharam o cut e não vão disputar as duas últimas rondas do torneio.

Melo Gouveia concluiu o segundo dia com um total de 142 pancadas (76 na quinta-feira e 66 hoje), duas acima do par, enquanto Gaspar despediu-se da Áustria com um agregado de 157 shots, 17 acima do par.

O Euram Bank Open, que decorre até domingo, em Ramsau am Dachstein, é provisoriamente liderado pelo espanhol Emilio Cuartero Blanco, com oito pancadas abaixo do par.