Vítor Lopes a grande nível no arranque do Amarante Golf Open

Cumpriu a primeira volta com 61 pancadas, sete abaixo do Par.

Vítor Lopes mostrou-se esta sexta-feira a grande nível no arranque da edição inaugural do Amarante Golf Open, a decorrer no Amarante Golf Club, ao cumprir a primeira volta com 61 pancadas, sete abaixo do Par.

O profissional algarvio iniciou a exibição no traçado amarantino de Par 68 com três birdies (uma abaixo) consecutivos, no buraco 1, 2 e 3, antes de fechar o buraco 7, um Par 3, com apenas dois shots. No back nine assinou o único bogey (uma acima) do dia e contabilizou mais dois birdies nos 14 e 16, encerrando a jornada com um eagle (duas abaixo) no 18.

Depois de conquistar no domingo o terceiro torneio do Circuito FPG, com 12 pancadas abaixo do Par do Boavista Golf, am Lagos, Vítor Lopes manteve o elevado nível competitivo e assumiu a liderança do Amarante Golf Open, disputado por 44 amadores e 21 profissionais, e pontuável para o ranking mundial amador, hierarquia nacional da FPG e para o ranking da PGA de Portugal.

O profissional Tomás Silva e o amador Daniel da Costa Rodrigues, do CG de Miramar, fizeram as mesmas 64 pancadas, quatro abaixo do Par, e estão a três shots do líder e com uma vantagem de duas pancadas sobre os amadores Hugo Camelo Ferreira e Miguel Pereira e os profissionais Hugo Santos e Tiago Cruz.