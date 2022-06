Vince McMahon deixa a presidência da WWE

Decisão motivada por uma alegada má conduta relacionada com um caso extraconjugal

Vince McMahon apresentou a demissão do cargo de diretor geral e presidente do conselho da WWE.

A companhia anunciou que McMahon, de 76 anos, foi substituído pela filha Stephanie, que passará a ser presidente interina.

A decisão terá sido motivada por uma alegada má conduta do conhecido dirigente em relação a uma funcionária da WWE, a quem terá supostamente oferecido dinheiro em troca da não divulgação de um caso extraconjugal.

Por via de um comunicado, Vince McMahon garantiu: "Concordei em cooperar plenamente com a investigação do Comité Especial e farei o meu melhor para apoiar a investigação. Também concordei em aceitar as conclusões e o resultado da investigação, sejam eles quais forem".