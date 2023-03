Vilamoura vai ter Centro de Alto Rendimento para vela e desportos náuticos

O Centro Náutico de Vilamoura vai tornar-se no 15.º CAR do país, assim que for concretizado o acordado firmado esta quarta, às 12:00, no local.

Vilamoura vai ter um Centro de Alto Rendimento (CAR) para vela e desportos náuticos, promovido por Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Fundação do Desporto e Câmara de Loulé, que esta quarta-feira assinam um protocolo nesse sentido.

O Centro Náutico de Vilamoura vai tornar-se no 15.º CAR do país, assim que for concretizado o acordado firmado esta quarta, às 12:00, no local.

Em causa está, segundo informou a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, a dotação do Centro Náutico de Vilamoura, que é posse do município, dos requisitos necessários para a classificação da instalação como CAR, com a finalidade de integrar a rede nacional, coordenada pela Fundação do Desporto.