Vila Velha de Ródão recebe Centro de Formação Desportiva de Canoagem

Junta-se à rede de 67 Centros de Formação Desportiva que existem no país.

Vila Velha de Ródão vai ter um Centro de Formação Desportiva de Canoagem, um projeto que surge no âmbito de uma candidatura conjunta do agrupamento de escolas e do município local.

"Possuímos um plano de água extenso, com pouca corrente, com grande potencial para a prática e formação na área dos desportos náuticos e realização de eventos desportivos, pelo que o Centro de Formação Desportivo contribuirá para o desenvolvimento da modalidade no distrito de Castelo Branco e no contexto da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, onde não existe uma estrutura semelhante", refere, em comunicado, o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.

O Centro de Formação Desportiva de Canoagem de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, junta-se à rede de 67 Centros de Formação Desportiva que existem no país, dos quais 52 são destinados a atividades náuticas, sete ao atletismo, seis ao golfe e dois à natação.

"O projeto, único no distrito, resulta de uma candidatura conjunta da Câmara Municipal e do Agrupamento de Escolas e vai permitir aos alunos do concelho aprenderem e praticarem esta modalidade, de forma pontual ou regular, contribuindo para o seu desenvolvimento e para a valorização do rio Tejo", explica a nota.

O objetivo destas estruturas é serem polos de desenvolvimento desportivo capazes de promover modalidades que requerem infraestruturas específicas, não existentes nas escolas, sendo o apoio de outras entidades, como as autarquias, essencial para garantir a sua concretização.

"Para além de ceder as instalações do Centro Náutico, a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão vai apoiar o funcionamento do Centro de Formação através da cedência de recursos materiais e da disponibilização de um técnico de desporto de apoio ao desenvolvimento do plano anual de atividades", sublinha.

Ao longo do presente ano letivo, o Centro de Formação Desportiva de Canoagem de Vila Velha de Ródão vai desenvolver atividades de iniciação à canoagem destinadas aos alunos do 3.º e 4.º ano, do 1.º ciclo, e aos alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, tendo em vista a formação de uma equipa de canoagem do Desporto Escolar.

O objetivo passa ainda por alargar o leque de atividades à realização de ações de formação de canoagem para professores, ao apoio à lecionação de aulas de canoagem para cursos profissionais ou à realização de iniciativas de canoagem adaptada e de exploração dos recursos naturais, culturais e históricos que se encontram ao longo das margens do Tejo.