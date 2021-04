Vieira agradece a Bárbara Timo e Rochele Nunes pelas duas medalhas de bronze

Atletas do Benfica ganharam medalhas de bronze no campeonato da Europa de judo disputado em Lisboa

Luís Filipe Vieira deu os parabéns às judocas do clube Bárbara Timo (-70 quilos) e Rochele Nunes (-78 quilos) por terem vencido medalhas de bronze no campeonato da Europa neste domingo, assim como aplaude as prestações de Anri Egutidze e Rodrigo Lopes, já não falando de Telma Monteiro, campeã europeia de -57 quilos.

Eis a mensagem do líder encarnado:

"Quero endereçar os parabéns às judocas do Sport Lisboa e Benfica que conquistaram a medalha de bronze no Campeonato da Europa realizado, este fim de semana, em Lisboa. Bárbara Timo e Rochele Nunes são um exemplo de superação e excelência, cujo desempenho permitiu juntar mais duas medalhas ao feito alcançado por Telma Monteiro. Há muito que esta Direção acredita no judo e nas modalidades olímpicas como uma real expressão daquilo que são os valores mais elevados do desporto. A participação de cinco atletas do clube nestes campeonatos - Anri Egutidze e Rodrigo Lopes tiveram, igualmente, uma prestação muito meritória - volta a provar o quão certa está a ser a aposta. Quero ainda expressar o meu agradecimento ao treinador Jorge Gonçalves, a toda a estrutura e equipa de Judo do Sport Lisboa e Benfica. Que venha Tóquio!"