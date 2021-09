Vicente Moura recorda estreia presidencial, com Jorge Sampaio, em Atenas'2004

Jorge Sampaio, que foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006, morreu esta sexta-feira, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado desde 27 de agosto, devido a dificuldades respiratórias.

O antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) Vicente Moura lamentou hoje a morte de Jorge Sampaio, o primeiro Presidente da República português a estar presente em Jogos Olímpicos.

"Foi, de facto, o primeiro, a meu convite. E a presença dele em Atenas'2004 teve duas vertentes: eu tive a ideia, como oficial da Armada reformado, de o navio-escola Sagres estar presente nos Jogos, e a outra foi, que eu não estava à espera, e foi fantástico, foi de ele embarcar e chegar a Atenas no navio", recordou Vicente Moura.

Em Atenas'2004, Jorge Sampaio tornou-se no primeiro chefe de Estado português a estar presente na Cerimónia de Abertura de Jogos Olímpicos, tendo mesmo acompanhado Rosa Mota, campeã olímpica da maratona em Seul1988, no percurso da tocha olímpica na capital grega.

"Eu já o tinha convidado para estar na Cerimónia de Abertura, mas ele teve um duplo convite, porque ele recebeu em audiência o então presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, que também o convidou a estar presente. E esse foi o convite mais importante", reconheceu.

Vicente Moura, que presidiu ao COP entre 1990 e 1993 e entre 1997 e 2013, recordou a presença do navio-escola Sagres como a Casa de Portugal, onde a Missão, o COP e a embaixada poderiam receber representantes de outros países.

"A Sagres entrou no Pireu com as velas desfraldadas, com a Cruz de Cristo, com a tripulação de branco estendida nas gáveas. Foi um espetáculo fantástico! Mas, o que eu não estava à espera era que o Dr. Jorge Sampaio tivesse chegado e quisesse ficar a bordo do navio, em vez de ficar no hotel que tínhamos reservado", referiu.

Durante a permanência na capital grega, além do percurso da tocha olímpica, Vicente Moura recordou a presença do então Presidente da República em várias competições: "Assistiu à abertura, a provas, assistimos à medalha de prata no ciclismo do Sérgio Paulinho".

"Pessoalmente, tenho uma grande estima pelo Dr. Jorge Sampaio, um excelente presidente, um homem de grande integridade, muito culto, um patriota, que teve uma grande atenção comigo, quando me tornou comendador da Ordem do Infante D. Henrique", sublinhou.

Depois de Sampaio em Atenas'2004, os seus sucessores Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa estiveram nas Cerimónias de Abertura das edições dos Jogos Olímpicos Londres'2012 e Rio'2016, respetivamente.