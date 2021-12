Viana do Castelo aprova voto de congratulação a campeã mundial de surf adaptado

Proposta de atribuição da distinção à atleta natural do concelho, sagrada campeã mundial nos EUA, foi apresentada pelo presidente do município

A Câmara de Viana do Castelo aprovou esta terça-feira, por unanimidade, um voto de congratulação à atleta Marta Paço, que se sagrou campeã mundial de surf adaptado na classe VI1, em Pismo Beach, no estado norte-americano da Califórnia.

A proposta de atribuição daquela distinção à atleta natural do concelho foi apresentada pelo presidente socialista da Câmara, Luís Nobre, no início da reunião ordinária do executivo municipal e aprovada pelos vereadores do PSD, Eduardo Teixeira e Paulo Vale, do CDS-PP, Ilda Araújo Novo, e da CDU, Cláudia Marinho.

"A atleta de surf adaptado do Surf Clube de Viana do Castelo, ao serviço da seleção nacional de "parasurfing", voltou a fazer história com mais um título que se junta ao seu palmarés, que inclui uma medalha de bronze no ISA World Adaptative Surfing Championship, entre outros", destaca a proposta.

A maioria socialista na autarquia da capital do Alto Minho aponta ainda que "Marta Paço, de 16 anos, cega de nascença, começou a praticar surf no âmbito do projeto municipal "Náutica para Todos", sendo hoje uma referência nacional e um exemplo em diversos domínios". O voto de congratulação vai ser enviado à atleta e ao seu treinador Tiago Prieto.

Marta Paço, de 16 anos, surfou para um total de 16,33 pontos, resultantes das suas melhores ondas do dia (8,50 e 7,83), deixando a espanhola Carmen Lopez no segundo lugar, com 7,53, e a norte-americana Barbie Pacheco no terceiro, com 2,77.

A adolescente natural de Viana do Castelo, atleta do Surf Clube de Viana, tinha conseguido uma medalha de bronze na estreia em Mundiais, em 2018, sagrou-se campeã europeia no ano seguinte e agora arrebatou o título de campeã mundial na sua classe.

Depois da vitória, "uma sensação de conquista e de recompensa", afirmou a vontade de ser "uma embaixadora do surf adaptado", tentando motivar mais pessoas a juntar-se à modalidade, explicou, citada em comunicado.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS), João Aranha, destacou o trabalho dos clubes para o crescimento do surf adaptado no país e enalteceu Marta Paço como "o melhor talento mundial do 'parasurfing' na sua categoria".