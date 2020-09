Verónica Silva e Tomás Lacerda vencem Campeonato Nacional de SUP Race Técnico

Os atletas Verónica Silva e Tomás Lacerda foram os vencedores do Campeonato Nacional de SUP Race Técnico.

Verónica Silva e Tomás Lacerda, atletas juniores do Clube Naval do Funchal, conquistaram o título de campeões nacionais nas categorias de Open Feminino e Open Masculino no Campeonato Nacional de SUP Race Técnico, que decorreu este sábado, na Praia de Matosinhos.

Na final do Open Masculino, Tomás Lacerda foi a grande surpresa, deixando para trás o atleta com mais títulos a nível nacional, Filipe Meira (do Surf Clube de Sesimbra), e o atleta do Algarve, Diogo Sousa (Albufeira Surf Club), sendo apenas ultrapassado por Leonard Nika (Peniche Surfing Club), atleta internacional que, pela sua nacionalidade italiana, não pontua nesta prova.

Já no Open Feminino, a atleta madeirense Verónica Silva conquistou o primeiro lugar, seguida de Leonor Jardim (Centro Treino Mar), em segundo, Angela Fernandes (Surf Clube de Viana), em terceiro, e Cecília Apura (Clube Fluvial Vilacondense), em quarto.

Verónica Silva e Tomás Lacerda conquistaram também os primeiros lugares nas categorias de Sub 18 Feminino e Masculino, respetivamente.