Venceu o Mundial de râguebi em 2019 e agora foi declarado como desaparecido

O clube sul-africano Blue Bulls não sabe do paradeiro de Sbu Nkosi desde o dia 11 de novembro.

O clube sul-africano de râguebi Blue Bulls anunciou no sábado que abriu um caso de pessoa desaparecida para Sbu Nkosi, campeão do Mundo pela África do Sul em 2019 e cujo paradeiro é desconhecido há três semanas.

Por via de comunicado nas redes sociais, o emblema refere que o último contacto com o jogador data de 11 de novembro e que, após sucessivas tentativas de comunicar com ele, foi decidido que o melhor seria pedir a ajuda da polícia sul-africana.

"Apreciamos o interesse público e dos media no assunto, que também partilhamos, uma vez que todos estamos preocupados com a segurança do jogador. No entanto, como podem compreeender, não poderemos fazer quaisquer comentários posteriores sobre este assunto, uma vez que passou a estar ao encargo dos Serviços Policiais da África do Sul", pode ler-se.

Nkosi, de 26 anos, foi convocado pela África do Sul para os jogos com França, Itália e Inglaterra em novembro, mas uma lesão nas costelas, sofrida ao serviço do clube, impediu-o de entrar em campo.